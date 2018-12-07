القوات البحرية المصرية تنفذ تدريبات مشتركة بالبحر المتوسط مع القوات البريطانية والإيطالية

أعلن الجيش المصري، الجمعة، تنفيذ تدريب عسكري بحري "عابر" مع قوات بريطانية وإيطالية في مياه البحر المتوسط.

وفق بيان لوزارة الدفاع المصرية اليوم، فإن "عناصر من القوات البحرية المصرية نفذت تدريبًا بحريًا عابرًا مع قوات من البحرية البريطانية والإيطالية فى نطاق البحر المتوسط".

وأوضحت أنه "شارك فى التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والفرقاطة (ITSCARABINIERE) الإيطالية والفرقاطة (RFA LYME BAY) البريطانية".

وتضمن التدريب، لم تحدد مدته، العديد من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الاتصال الصوتى تحت الماء.

كما شمل استقبال وإقلاع طائرات على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة.

وتشهد المنطقة-التي تعج بصراعات مسلحة-زخماً لافتاً من التدريبات العسكرية المشتركة عربياً أو مع دول غربية، لا سيما خلال الشهور الأخيرة.