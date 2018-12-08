العراق.. مياه الأمطار تشرد مئات النازحين من مخيم "ديبكة" بمحافظة نينوى

أفادت مؤسسة حقوقية عراقية، السبت، أن مياه الأمطار شردت مئات النازحين في مخيم "ديبكة" بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وفي حديث للأناضول، قال "هيمن باجلان" عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان)، إن أكثر من 130 عائلة تعرضت خيامهم إلى الغرق جراء الأمطار والسيول، على مدار الأيام القليلة الماضية، وهم الآن بدون مأوى.

وطالب "باجلان" الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحماية المخيمات وإيواء المتضررين.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس محافظة نينوى حالة الطوارئ في مدينة الموصل، بسبب أزمة الأمطار منذ نهاية نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المحلية استمرار الهطول في نينوى حتى الأحد.