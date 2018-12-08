شركة عقارية توزع أراض على أسر محتاجة في اليمن

أعلنت مؤسسة عقارية يمنية، السبت، صرف أراضي سكنية لفائدة 500 أسرة محتاجة، مجانًا أو مقابل مبالغ محدودة؛ بمحافظة حضرموت (شرق).

ووفق إعلان مبادرة "مؤسسة السعيد الاستثمارية"، فإن الفئات المستهدفة هي من المغتربين العائدين بشكل نهائي من السعودية، وذوي الدخل المحدود.

وفي تصريح صحفي، قال مدير العلاقات في المؤسسة، عبد الله بن سعد، إن الهدف من المبادرة تخفيف معاناة تلك الشرائح، وتشجيع قطاع الأعمال على خدمة المجتمع.

وأضاف أن السلطات المحلية رحبت بالخطوة، داعي, مختلف الجهات الرسمية المعنية إلى تسهيل الإجراءات القانونية والمساهمة في إنجاح المشروع.

وتابع أن ميثاق تأسيس الشركة ينص على تخصيص 10% من صافي الربح للأعمال الإنسانية والتنموية.

ويمتاز المشروع، الذي يقع في الجهة الشرقية الشمالية لمدينة سيئون، وسط حضرموت؛ بتوفر جميع الخدمات الأساسية، إذ تم تخصيص مساحات لإنشاء مدارس ومسجد والمراكز الصحية.

يشار أن مئات اليمنيين يعودون سنويًا إلى بلادهم من السعودية بعد توجه المملكة توطين الوظائف.