مصدر قطري: الأمير تميم لن يشارك في القمة الخليجية

كشف مصدر قطري مسؤول، السبت، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية الـ39، المرتقبة الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.



وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن تمثيل قطر في القمة الخليجية سيكون على مستوى وزير دولة، دون تفاصيل.



وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.



وفي وقت سابق اليوم، لمحت صحيفة "الشرق" القطرية، واسعة الاطلاع والمقربة من دوائر الحكم، إلى عدم مشاركة الأمير تميم، في أعمال القمة الخليجية.



وقالت إن "كل الدلائل تشير إلى أن الأمير القطري لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض غداً".



وتلقى أمير قطر، الثلاثاء، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدعوته لحضور القمة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.



إلا أن الدوحة لم تعلن رسميا حتى الساعة (18:00 ت.غ) مستوى تمثيلها في أعمال القمة.



وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".



وتتهم الدول الأربع قطر بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".