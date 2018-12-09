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الجبير: لن نسلم مواطنينا المشتبه بهم في قتل خاشقجي إلى تركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
الجبير: لن نسلم مواطنينا المشتبه بهم في قتل خاشقجي إلى تركيا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده لن تسلم تركيا الأشخاص الموقوفين في المملكة على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، مؤكدا في الوقت ذاته انفتاح بلاده على أية أدلة للمساعدة في التحقيقات بتلك القضية.

جاء ذلك في تصريحات للجبير في المؤتمر الصحفي المنعقد في ختام انعقاد القمة الخليجية 39 بالرياض، والتي استمرت ليوم واحد.

وجدد الجبير رفض المملكة تسليم متهمين بقتل خاشقجي للسلطات التركية، قائلاً "لا نسلم مواطنينا".

وقال إن بلاده "لن تخفي شيئًا وكلما حصلنا على معلومات سنظهرها، كما يحدث في كثير من الجرائم التي يتم فيها التحقيق".

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