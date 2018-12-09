حزب الله يهدد إسرائيل.. كل نقطة لديكم تحت مرمى صواريخنا

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم الأحد، إنه لا توجد نقطة في إسرائيل إلا وهي معرّضة لصواريخ حزبه.

يأتي ذلك في أول تعليق من الحزب بعد مزاعم إسرائيل وجود أنفاق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضح قاسم في حوار مع صحيفة إيرانية نشرها الإعلام اللبناني "لم يكن وارداً عند العدو الصهيوني أن يقوم بعمل عسكري ضد لبنان لأنه منذ عام 2006 هو مردوع بقدرة المقاومة الإسلامية في لبنان".

وأضاف أن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرّضة حتى تل أبيب، ولا توجد نقطة في الكيان الصهيوني إلا وهي معرّضة لصواريخ حزب الله".

واعتبر أن " قواعد الاشتباك والردع التي أوجدها حزب الله في لبنان صعّبت كثيراً فكرة الحرب الابتدائية من إسرائيل على لبنان".

وأعلن الناطق باسم، القوات الدولية، "يونيفيل"، اندريا تننتي، منتصف ليل السبت/ الأحد، أن الجيش الاسرائيلي أبلغ القوات الدولية أنه وجد نفقا جنوب "الخط الازرق"، على الحدود.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "درع الشمال" لتدمير ما تقول إنها أنفاق حفرها "حزب الله" أسفل حدودها مع لبنان.

والخميس، كلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها "حملة تشنها ضد البلاد".