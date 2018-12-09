ردا على وزير خارجية البحرين.. مسؤول قطري امتلاك بلده قرارها

قال مسؤول قطري، الأحد، إن بلاده تملك قرارها وحضرت يوم غاب حكام دول "الحصار"، في إشارة للسعودية والبحرين والإمارات التي غابت عن القمة الخليجية العام الماضي.

جاء ذلك في أول تعليق على وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، الذي انتقد غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عن حضور القمة الخليجية اليوم بالرياض.

ورفض أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية الانتقاد البحريني، قائلا عبر حسابه بـ"تويتر": "قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور، وقطر لا تحتاج نصائح من دول تبع".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير خارجية البحرين، الذي تشارك بلاده بالقمة قال : "في الرياض لحضور قمة الخير و الموقف الواحد، كان الأجدر بأمير قطر ان يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة".