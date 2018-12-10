"بي كا كا" الإرهابي يجبر الأطفال الإيزيديين على حمل السلاح في سنجار

يواصل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي إجبار الأطفال الإزيديين على التجنيد وحمل السلاح في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى الشيخ مزاحم أحمد الحويت، إن التنظيم الإرهابي يجبر الأطفال الصغار على حمل السلاح.

وأضاف: "قام بي كا كا بخطف أكثر من 100 طفل في قضاء سنجار، وأجبرهم على حمل السلاح".

وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال يتلقون التدريبات أولًا في سنجار ومن ثم ينتقلون إلى سوريا للمشاركة في الاشتباكات بصفوف تنظيم "ي ب ك"، وهو امتداد "بي كا كا".

وبيّن الحويت أن التنظيم الإرهابي حفر ما لا يقل عن 150 نفق في جبل سنجار ومركز القضاء.

ولفت إلى أن للتنظيم 5 معسكرات في سنجار، تضم حوالي 5 آلاف مسلح.

وتابع: "كل معسكر يضم حوالي ألف مسلح، وهناك 5 معسكرات لـ بي كا كا في سنجار، كما أن هناك مئات المسلحين والمناصرين غير المسجلين".

وطلب الحويت الدعم من تركيا من أجل تطهير المنطقة من "بي كا كا" الذي يشكل خطرًا كبيرًا.

وأكّد أن قيادات العشائر العربية في نينوى متفقة على مسألة التدخل التركي من أجل إنهاء أنشطة "بي كا كا" في المنطقة.