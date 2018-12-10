"ب ي د" الإرهابي يطلق سراح قيادي من "داعش" مقابل 100 ألف دولار

أطلق تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، اليوم الاثنين، سراح قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي مقابل 100 ألف دولار أمريكي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن عناصر "ب ي د" اعتقلت "سعيد عويد"، وهو قيادي في "داعش"، قبل أشهر في بلدته الطيانة بريف دير الزور الشرقي؛ بتهمة الانتماء للتنظيم.

وأضافت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنه بعد إدانة "عويد" بشغل مراكز أمنية وعسكرية في "داعش"، أطلق "ب ي د" سراحه مقابل 100 ألف دولار أمريكي، وعاد إلى بلدته، الإثنين.

وتابعت أن "عويد" أقام وليمة غداء في بيته؛ احتفالا بإطلاق سراحه.

وقبل نحو 3 شهور أطلق تنظيم "ب ي د" الإرهابي سراح نحو 40 عنصرًا من "داعش" من سجونه شمالي سوريا، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ويسيطر "ب ي د" على مساحات واسعة شمالي وشرقي سوريا، بعد أن تقدم فيها على حساب "داعش"، بمساندة من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسيطر "ب ي د/بي كا كا" على 27.7 بالمئة من مساحة سوريا بحسب أحدث خرائط النفوذ والسيطرة العسكرية المنشورة.