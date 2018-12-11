أستراليا تعتزم إعلان اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل غداً

تعتزم الحكومة الأسترالية إعلان الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل رسميًا، الأربعاء، بحسب إذاعة محلية، رغم الاحتجاجات العربية على تلك الخطوة.

وذكرت إذاعة "آس بي آس" الأسترالية، في موقعها الإلكتروني، أن الحكومة ستصادق على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في اجتماع لها، الثلاثاء، بعد إقراره من قبل لجنة الأمن الوطنية أمس.

وأضاف ذات المصدر: إلا أن الإعلان رسميًا عن القرار سيتم الأربعاء.

ونقل التلفزيون عن مصادر (لم يسمها)، أن السفارة لن يتم نقلها من تل أبيب، في الوقت الراهن، نظرًا للتكلفة المترتبة على تلك الخطوة، التي تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار.

وأضافت ذات المصادر، أنه بدلًا من ذلك سيتم فتح مكتب قنصلي (في القدس).

وفي منتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، أنه "منفتح" على فكرة نقل بلاده إلى القدس.

وحذرت دول عربية وإسلامية من تداعيات تلك الخطوة باعتبارها "تضر بفرص السلام من ناحية، وبالعلاقات المشتركة من ناحية أخرى".

كما حذّر رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تيرنبول، من أن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، سيهدد علاقة بلاده مع جارتها إندونيسيا.

تجدر الإشارة أن تلميح رئيس الوزراء الحالي، لنقل السفارة جاء قبل الانتخابات التكميلية على مقعد تيرنبول السابق في مدينة "وينتوورث".

ويشكّل اليهود في وينتوورث، نسبة 12 بالمائة من إجمالي الناخبين فيها، ومن المرجح أن يدعموا خطوة موريسون، إزاء نقل السفارة.

ونقلت الولايات المتحدة، وغواتيمالا سفارتيها رسميًا من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيّار الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية، تنفيذًا لإعلان ترامب باعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

ونتج عن ذلك تنديد دولي كبير بالخطوة الأمريكية، وقطع القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن.