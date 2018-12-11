الأردن يوقف مالك موقع إخباري بتهمة الإساءة للسيد المسيح

قررت السلطات الأردنية، الاثنين، توقيف مالك موقع إخباري، لمدة أسبوع، بعد ورود شكوى عن تعرض موقعه بالإساءة للسيد المسيح.

ويملك الإعلامي محمد الوكيل، موقعا إخبارياً، نقلت عنه الصحافة المحلية، بأنه قام بنشر صورة أساءت للسيد المسيح.

ولكن "الوكيل"، سرعان ما قام بالاعتذار عبر فيديو مصور عما حدث، وأشار إلى قيام إحدى المتدربات في موقعه بنشر الصورة.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أصدرت عشائر مدينة سحاب (تتبع للعاصمة عمان)، التي ينتمي لها الإعلامي الموقوف، بيانا، أبدت فيه دعمها لـ"الوكيل".

وجاء في البيان الذي تداولته مواقع محلية: "نحن كأبناء عشيرة سحاب، نؤكد وقوفنا خلف ابننا محمد الوكيل، بالحق".

وطالب البيان "باحتواء القضية حتى لا تتشعب ونفتح المجال أمام مثيري الفتنة لإشعال فتيل الطائفية في الوطن".