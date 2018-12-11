سوريا.. عشرات الأحكام بالإعدام تطال قادة ومقاتلي المعارضة

بعد إحكام نظام الأسد السيطرة على أكثر المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة في دمشق وحمص وحلب ودرعا وغيرها، بدعم روسي وإيراني على مدار سنوات أسفرت عن قتل مئات آلاف المدنيين، بدأ في "محاكمة" قادة ومقاتلي الفصائل التي وقفت في وجهه.

فقد أصدرت محكمة الجنايات بدمشق، أحكاماً غيابية بإعدام عشرات من قادة ومقاتلي المعارضة السورية، بالإضافة إلى قائد "هيئة تحرير الشام".

وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام بشار الأسد، الثلاثاء، إن القرار الصادر عن المحكمة، شمل 40 شخصا، من أبرزهم قائد "جيش الإسلام" عصام البويضاني، وقائد "فيلق الرحمن" عبد الناصر الشمير، بالإضافة إلى قائد "هيئة تحرير الشام" محمد حسين الشرع المُلقب "أبو محمد الجولاني".

ومن بين التهم التي وردت في القرار "اقتناء مواد متفجرة بقصد نشر الذعر، وارتكاب جناية ضد الدولة"، بحسب المصدر ذاته.