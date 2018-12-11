مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

قتل فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت "الصحة" في بيان إن فلسطينياً "استشهد، بعد أن وصل مستشفى الأهلي الحكومي في مدينة الخليل بحالة حرجة، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة إذنا جنوبي المدينة".

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن عناصرها أطلقوا النار على "سيارة فلسطينية يشتبه بأنها حاولت دهس عناصر شرطة حرس الحدود أثناء قيامهم بحراسة أعمال للادارة المدنية في بلدة إذنا، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود".

وأضافت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.