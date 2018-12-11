وفد عسكري إسرائيلي في موسكو لبحث أنفاق حزب الله في الجنوب اللبناني

يتوجه وفد من الجيش الإسرائيلي اليوم إلى روسيا لبحث العملية العسكرية على الحدود مع لبنان ضد "الأنفاق الهجومية" لحزب الله، وفق ما أعلن مصدر عسكري إسرائيلي.

وخلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا، سيبلغ الوفد "المؤلف من ضباط كبار يقودهم رئيس العمليات في الجيش الجنرال أهارون هاليفا" الجيش الروسي "التقدم في العملية" قرب لبنان، وفقا لبيان الجيش.

وبدأت إسرائيل في الخامس من كانون الأول/ديسمبر عملية لتدمير أنفاق تقول انها عائدة الى حزب الله على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان.

في حين أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان وجود نفق في إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، ولكن دون ذكر حزب الله.

والأسبوع الماضي، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية هذه الأنفاق. وأعلنت السفارة الروسية في تل أبيب ان بوتين "أكد الحاجة الى الاستقرار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

كما أعاد نتانياهو مجددا تأكيد "سياسة إسرائيل في منع الوجود الإيراني في سوريا والتحرك ضد عدوان إيران وحزب الله".