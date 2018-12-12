الولايات المتّحدة تقيم نقاط مراقبة في المنطقة الحدودية شمال شرق سوريا

أتمت الولايات المتّحدة إنجاز مراكز مراقبة في المنطقة الحدودية شمال شرق سوريا رغم اعتراض أنقرة الشديد وطلبها رسمياً من واشنطن العدول عن إقامة هذه النقاط.

فقد أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل روب مانينغ إنّه "بأمر من وزير الدفاع ماتيس، أقامت الولايات المتّحدة مراكز مراقبة في المنطقة الحدودية شمال شرق سوريا لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا، حليفتنا في الناتو".

وأضاف "نحن نأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجدّ ونحن ملتزمون تنسيق جهودنا مع تركيا لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا".

وتسبّب الدعم الأميركي لميليشيا ي ب ك/بي كا كا بتوتّر علاقات الولايات المتحدة مع تركيا التي ترفض وجود تهديد إرهابي على حدودها الجنوبية.

وكانت تركيا أعلنت الجمعة أنّها طلبت من الولايات المتحدة التخلّي عن نقاط المراقبة هذه.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنّ وزير الدفاع خلوصي أكار سلّم هذا الطلب للممثّل الخاص للولايات المتحدة بشأن النزاع السوري جيمس جيفري خلال اجتماع في أنقرة.

وكان أكار انتقد بحدّة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر عزم الولايات المتحدة على إقامة نقاط مراقبة في شمال سوريا بهدف منع أي مواجهة بين الجيش التركي وتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي.

ويومها قال أكار "أؤيّد الرأي القائل إنّ هذه التدابير ستزيد من تعقيد وضع معقّد أصلاً (...) لقد أبلغنا نظراءنا الأميركيين باستيائنا مرّات عدة"، موضحاً أنّه بحث هذه المسألة مؤخّراً مع رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد.