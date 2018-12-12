تقرير أممي.. بصمات إيرانية على أسلحة بيد الحوثيين

أفاد تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة بالعثور على أسلحة جديدة في اليمن يعتقد أنها إيرانية الصنع.

وقال التقرير سيناقشه مجلس الأمن الدولي الأربعاء، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "فحصت حاويتين-قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات كان التحالف بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017".

وأضاف أنها "فحصت أيضا صاروخ أرض-جو تم تفكيكه جزئيا وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني".

وأوضح التقرير أن التحقيق مستمر لمعرفة مصدر هذه الأسلحة.

وسيناقش مجلس الأمن التقرير في اجتماع يعقد عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش، ويفترض أن يحضره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

هذا ويتعلق تقرير غوتيريش خصوصا بالتزام إيران بالاتفاق النووي الذي وقع في 2015 مع ست قوى كبرى. وانسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو وأعادت فرض العقوبات على طهران.