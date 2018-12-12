دير الزور... مقتل عائلة كاملة ضحية قصف لقوات التحالف الدولي

مجزرة جديدة ترتكب في دير الزور على يد التحالف الدولي، حيث قتل 15 مدنيا من عائلة واحدة، مساء الثلاثاء، إثر تعرض منزلهم للقصف في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف منطقة الكشمة المتاخمة لبلدة الشعفة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت إلى أن الآلاف من المدنيين كانوا قد لجؤوا إلى منطقة الكشمة كونها تقع خارج بلدة الشعفة، التي يتم استهدافها بشكل مستمر من قبل طيران التحالف.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بأن مسلحين من منظمة "ب ي د/بي كا كا" الإرهابية، مدعومين بغطاء جوي من التحالف، سيطروا على سوق مدينة هجين بريف دير الزور، الأربعاء، محققين تقدما طفيفا بعد سيطرتهم على مشفى المدينة، أمس، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويشهد محيط مدينة هجين معارك عنيفة بين التنظيمين الإرهابيين.

ولم يحقق مسلحو "ب ي د/بي كا كا" وقوات التحالف المساندة لهم تقدم يذكر منذ إطلاقهم عملية ضد آخر معاقل "داعش" في محافظة دير الزور، في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأسفر قصف التحالف على الأحياء السكنية إلى مقتل المئات من المدنيين، حسب ما أكدت مصادر في المنطقة لمراسل الأناضول.

وبعد انسحاب داعش من معظم مناطق سيطرتها شرقي سوريا لم يبق بيده سوى مدينة و5 بلدات.

ويسيطر "داعش" على مدينة هجين أكبر معاقله، إلى جانب بلدات السوسة، والشعفة، والباغوز، والموحسن والبو خاطر.