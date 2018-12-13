إصابة 4 إسرائيليين بجروح خطيرة في اطلاق نار بالضفة الغربية

أعلنت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية، "نجمة داود الحمراء"، أن 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأضافت في تصريح مكتوب إن عملية إطلاق النار وقعت على بعد 2 كيلومتر الى الجنوب من مستوطنة عوفرا، شرق رام الله.

وقال الجيش الاسرائيلي في تصريح، إنه تلقى معلومات أولية عن عملية إطلاق نار شرق مدينة رام الله، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات على قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين في الضفة الغربية، بدعوى تنفيذهما هجومين ضد مستوطنين، وقع الأول، الأحد الماضي، والثاني في أكتوبر/تشرين أول.



وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قتل الفلسطيني، صالح عمر البرغوثي، بزعم أنه أحد منفذي هجوم على مستوطنة "عوفرا"، الأحد الماضي، كما قتل أشرف نعالوة الذي يطارده منذ نحو 9 أسابيع، لتنفيذه هجوما في مستوطنة "بركان"، أسفر عن قتل وجرح مستوطنين.