الإنتربول يرفع اسم القرضاوي من قوائم الترقب

أعلنت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) إلغاء ملاحقة الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، وحذف كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته، ورفع اسمه من قوائم الترقب.

وأوضحت الأمانة العامة للإنتربول، في بيان لها، مساء الأربعاء، أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالشيخ يوسف القرضاوي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاء في قرار المنظمة أنه بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق.

ورحب مكتب القرضاوي برفع اسمه من قوائم الإنتربول.

وأكد مصدر بمكتب القرضاوي "وصول رسالة مكتب الأمانة العامة للإنتربول تفيد بذلك رسميا، وهي خطوة إيجايبة".

وقال مكتب القرضاوي، في بيان له، "تلقى علماء الإسلام ومحبو القرضاوي وتلاميذه وشرفاء العالم ببالغ الفرح نبأ حذف اسمه من قوائم الإنتربول".

وعبر البيان عن الشكر لكل من تضامن مع الشيخ من شرفاء العالم حين اتخذ الإجراء الخاطئ بإدراج اسمه على قوائم المطلوبين.

ودعا البيان الإنتربول إلى "إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم".

كما أكد البيان أحقية القرضاوي في "اتخاذ الإجراءات القانونية لما لحقه من ضرر مادي وأدبي جراء قضايا مختلقة تنظر أمام قضاء مسيس يفتقر لأدنى درجات الحق والعدل".

وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول،" قد وضعت في 2014 الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، على قائمة المطلوبين.

وأوضح موقع الإنتربول وقتها أن الإدراج جاء "بناء على طلب من السلطات المصرية، واستنادا إلى تهم وجهت للقرضاوي"، تتعلق بالإرهاب، وهو ما نفاه مرارا.