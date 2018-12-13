رئيس الوزراء الإسرائيلي: استقرار العالم من استقرار المملكة العربية السعودية

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، يعني زعزعة استقرار العالم".



وقال بنيامين نتنياهو، في حديث للصحفيين، مساء الأربعاء، ردا على سؤال بشأن حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي: "ما حدث في إسطنبول مروع، وأعتقد أنه سيتم التعامل معه".



وأضاف، بحسب نص تصريحه: "سيتعين على كل بلد أن يكتشف، لا سيما البلدان التي لديها علاقات رسمية، عليها معرفة ما يجب القيام به حيال ذلك".



وتابع نتنياهو، في حفل نظمه مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي لمناسبة رأس السنة الجديدة: "يتم وزن الأمور بأهمية المملكة العربية السعودية والدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط".



وأضاف: "إذا تم زعزعة المملكة العربية السعودية فإن الاستقرار في العالم سوف يزعزع، ليس الشرق الأوسط، الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، وأعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".