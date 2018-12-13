عملية طعن في القدس وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي يقتل مطلوبين

تعرض شرطيان إسرائيليان إلى عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة القدس، صباح اليوم الخميس، ما تسبب بإصابتهما بجراح طفيفة، وفق ما صرح الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد.

وأضاف إن قوات الشرطة ردت بإطلاق النار على المنفذ و"تم تحييده"، دون تقديم إيضاحات.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية، ومنها صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" والقناة الإسرائيلية العاشرة، قالت إن المنفذ هو شاب فلسطيني، وقُتل برصاص الشرطة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بالقدس، أن الحادث وقع في شارع "الواد"، بالبلدة القديمة، والذي شهد حوادث مماثلة في الماضي.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات على قتل الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، فلسطينيا يشتبه بأنه قتل إسرائيليين اثنين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت).

وقال جهاز الأمن الداخلي في بيان إنه بعد مطاردة استمرت شهرين وخلال محاولة اعتقاله، تم قتل أشرف نعالوة الذي كان قتل بالرصاص مدنيين اسرائيليين هما كيم ليفنغروند يهيزيل وزيف هاغبي اللذين يعملان في مستودع لتدوير النفايات كان هو نفسه يعمل فيه. وقد جرح زميلا آخر له. في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي في بيانه إن الفسلطيني كان على وشك تنفيذ هجوم جديد عندما عُثر عليه وقُتل.

وذكر صحافي من وكالة فرانس برس كان في المكان أن آثار الرصاص الكثيف بدت واضحة على المنزل الذي قال الشين بيت إنه عثر على نعالوة فيه بالقرب من مدينة نابلس في الصفة الغربية المحتلة.

وكان الشين بيت أعلن قبل ذلك أن القوات الإسرائيلية قتلت الأربعاء فلسطينياً آخر خلال محاولة اعتقاله في قريته بالضفة الغربية المحتلة بشبهة ضلوعه في هجوم مسلح استهدف الأحد مدنيين إسرائيليين ما أدى إلى جرح سبعة منهم، بينهم امرأة حامل توفي جنينها بعدما ولدته قبل أوانه بسبب إصابتها.