غوتيريش يعلن توصل أطراف الحرب اليمنية إلى اتفاق حول الحديدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول مدينة الحديدة، غربي البلاد، ومينائها الإستراتيجي.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بالجلسة الختامية لانتهاء مشاورات السلام اليمنية بالسويد التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن الأمم المتحدة ستلعب "دوراً رئيسياً" في ميناء الحديدة اليمني.

وأضاف أن الأطراف اليمنية توصلت إلى تخفيف حدة التوتر في مدينة تعز وعلى مواصلة التفاهمات في جولة المشاورات المقبلة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكر بأنه تم الاتفاق بين الأطراف اليمنية على وضع إطار لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه "وهذا يعني الكثير لليمنيين وللعالم بأسره".

وفي ختام محادثات السويد، قام وزير الخارجية اليمني بمصافحة رئيس وفد المتمردين.