مشاورات اليمن تتوصل إلى تفاهمات في أربع ملفات من أصل ست

قال مصدر حكومي بمشاورات السلام اليمنية في السويد، اليوم الخميس، إن الطرفين توصلا إلى تفاهمات في 4 ملفات من أصل 6، ومن المرتقب الإعلان عن ذلك خلال ساعات.

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث منذ الخميس الماضي، 6 ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وذكر المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح للأناضول، أن الجانبين توصلا إلى "تقدم كبير" في ملفات الأسرى ومطار صنعاء وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن ملف الحديدة ما يزال يُداول بين الوفدين حيث يسعى غريفيث والمجتمع الدولي، عبر سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التوصل لصيغة توافقية ترضي الطرفين.

ووفق المصدر فإن ملفي رفع الحصار عن تعز والاقتصاد لم يحرز فيهما أي تقدم، ومن المرجح أن يكونا ضمن ملفات جولة المشاورات القادمة.

وتعقد اليوم جلسة الاعمال الختامية في مشاورات السويد، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن المرتقب أن ينضم إليه وزيرا خارجية السعودية عادل الجبير، وبريطانيا جيرمي هنت، وفق حديث مصدر في مكتب المبعوث الأممي للأناضول.