اتفاق "ستوكهولم" حول اليمن دخل حيز التنفيذ في 13 الشهر الجاري

قال المبعوث الأممي إلي اليمن مارتن غريفيث، الجمعة، إن اتفاقات السويد بين فرقاء اليمن، "دخلت حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها الخميس 13 ديسمبر/كانون أول الجاري".

جاء ذلك في إفادة المبعوث الأممي التي قدمها إلى أعضاء المجلس، من خلال دائرة تليفزيونية من العاصمة الأردنية عمان، في الجلسة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب المبعوث الأممي في بداية إفادته عن تقديره لقادة أطراف الصراع اليمني الذين "اتفقوا معه علي ضرورة أن تكلل تلك المشاورات بالنجاح".

وقال إن تلك المشاورات "أوجدت بعد عامين ونصف العام من الفرص، حلا شاملا للصراع".

وأردف قائلا: "هذا النجاح الذي توجناه أمس بالتوقيع على وثائق السويد لم يكن ليحدث لولا دعم العديد من قادة دول العالم".

وأوضح غريفيت: "لقد أتى الوفدان اليمنيان إلى السويد وهما مستعدان للعمل معا، وأود التأكيد على مستوى الثقة بين الطرفين لأن ما شهدناه كان أكثر من مجرد الحضور.. إن أهم اتفاق توصلنا إليه تمثل في إنهاء المعارك في الحديدة وهذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 ديسمبر الجاري".