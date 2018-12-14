الأردن.. تجدد الاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة والبرلمان‎

نظم آلاف المواطنين الأردنيين، الخميس، وقفة احتجاجية في العاصمة عمان وفي مدينة العقبة الساحلية مطالبين برحيل الحكومة والبرلمان.



وقد ردد المشاركون الذين تجمعوا في عمان في ساحة قريبة من مقر الحكومة، هتافات من بينها "يسقط تكميم الأفواه والجباية بالإكراه"، و"اسمع اسمع يا رزاز.. ما عندي ولا نقطة كاز".



ورافق المظاهرات تواجد أمني كثيف.



وكانت فعاليات شعبية في الأردن، نفذت أواخر الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية أوائل الأسبوع الماضي، ونشره بالجريدة الرسمية.



وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/ أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفاً له.



وتأتي تلك الاحتجاجات رغم القانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفي أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.

وفي العقبة على مسافة حوالي 320 كم من العاصمة، ذكرت مصادر محلية، أن المتظاهرين بدؤوا ارتداء سترات صفراء تشبهاً بما يحدث في فرنسا.

وقد نزل العشرات منهم إلى ميناء المدينة للاحتجاج على البطالة.