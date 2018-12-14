روسيا تعلن أن قائمة لجنة صياغة الدستور السوري أصبحت جاهزة

أعلن وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن قائمة لجنة صياغة الدستور التي يعمل عليها النظام السوري والمعارضة بإشراف روسيا وتركيا وإيران أصبحت جاهزة بشكل عام.

جاء ذلك في تصريح لسيرغي لافروف الجمعة، عقب اجتماع الـ39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف لافروف أن قائمة لجنة صياغة الدستور سيتم تقديمها مطلع الأسبوع المقبل إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا.

وأعرب الوزير الروسي عن أمله في أن تجتمع لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف مطلع 2019.

وكان المبعوث الأممي قال، الشهر الماضي، إن مهمته الأخيرة تتمثل في "التحقق من إمكانية عقد اللجنة الدستورية"، مشيرًا أنه مستعد لتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء اللجنة لعقد اجتماع منتصف ديسمبر/ كانون أول المقبل.

فيما استدرك في إفادته مهدداً أنه مستعد للتخلي عن جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر 2018".

هذا ويكتنف الغموض مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، حيث نقاط الخلاف بين الدول المعنية أكثر من نقاط الاتفاق، فضلًا عن الشروط الأربع التعجيزية التي اشترطها النظام السوري حول تشكيلها، وذلك في رسالتين بعثها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.

ويفترض أن تتشكل اللجنة التي عليها العمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكّل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء.

لكنّ نظام دمشق يرفض بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتّحدة

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت، أمس، إلى استمرار الأعمال المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، مبينة أن موسكو ستعلن قريبا عن آخر المستجدات بخصوص ذلك.