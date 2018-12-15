الجيش الإسرائيلي يصيب 14 فلسطينيا في مواجهات قرب رام الله

أصيب 14 فلسطينيًا بجروح، والعشرات بحالات اختناق، السبت، في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الأمعري للاجئين، قرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابات جميعها طفيفة، ويتم التعامل معها في مجمع فلسطين الطبي (حكومي) برام الله.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت دهمت قوة عسكرية إسرائيلية منزلًا لعائلة "أبو حميد" داخل المخيم، وفجرته، بعد إخلائه من عشرات المعتصمين داخله بالقوة.

واعتدت القوة على المتضامنين بالضرب ورشتهم بغاز الفلل، واعتقلت عددًا منهم.

واندلعت إثر ذلك مواجهات في المخيم، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتتهم إسرائيل أحد أفراد العائلة، وهو المعتقل "إسلام أبو حميد"، بإلقاء لوح رخامي على جندي ما أدى إلى مقتله، مطلع مايو/أيار الماضي.