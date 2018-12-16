البشير يصل دمشق في زيارة غير معلنة ويلتقي الأسد

زار الرئيس السوداني، عمر البشير، سوريا بشكل غير معلن والتقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في العاصمة دمشق.

ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية السورية" عبر "فيس بوك" اليوم، الأحد 16 من كانون الأول، صورًا خلال استقبال الأسد للبشير في مطار دمشق الدولي اليوم.

وقالت الرئاسة إن البشير وصل إلى دمشق بعد ظهر اليوم، في زيارة عمل، مشيرة إلى أن الرئيسين عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

ويعتبر البشير أول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في 2011.

في حين لم يزر الأسد أي دولة منذ اندلاع الثورة في 2011، سوى روسيا ثلاث مرات بشكل سري للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون مرافقة سياسية، أو إجراء أي مراسم استقبال له بحسب بروتوكولات الزيارة المتعارف عليها بين رؤساء الدول.

وعرفت التصريحات السودانية بالتناقض، إذ تؤكد بشكل مستمر على أن الحل في سوريا سياسي وليس عسكريًا.

وقال البشير، في 2016، إن الأسد لن يرحل بشكل سلمي عن الحكم، وإنما سُيقاتل حتى يُقتل.

في حين اعتبر خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تشرين الثاني 2017 أنه "لا تسوية سياسية من دون الرئيس السوري بشار الأسد".

وأكد البشير في وقت سابق، أنه اتصل بالأسد عام 2013، "وقبل بحلٍ سياسي إلا أنه لم يكن وقتها واضحًا تدخل حزب الله وإيران وروسيا في الحرب السورية، أما بعد تدخلهم فأصبح الصراع مفتوحًا".

وكان السودان رفض في 2014 أن يمنح المقعد السوري في جامعة الدول العربية، لوفد الائتلاف الوطني السوري المعارض، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة وخاصة من السعودية.