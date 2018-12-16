التحالف الدولي يقصف مسجداً ثانياً في دير الزور

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفه مسجدًا ثانيا في بلدة هجين بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وذكر بيان صادر عن التحالف، أن مركز قيادة لتنظيم داعش في مسجد يقع جنوب بلدة هجين، قُصف في هجوم نفذه التحالف السبت.

وأفاد البيان أن استخدام داعش للأبنية المحظور قصفها، جعل من هذه الأبنية أهدافًا، مضيفًا أن 16 مقاتلًا من التنظيم مزودين بأسلحة ثقيلة كانوا في مركز القيادة لحظة قصفه.

وأضاف البيان أن مسلحي داعش قُتلوا في الهجوم.

وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف الدولي أبنية مدنية، فقد قصف الأسبوع الماضي مستشفى في بلدة هجين أيضًا.

كما أن التحالف استهدف الكثير من المساجد في دير الزور خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقتل 7 مدنيين، جراء قصف للتحالف الدولي على مسجد الزوية في هجين، فضلًا عن مقتل 16 مدنيا في قصف على مسجد عثمان بن عفان في بلدة السوسة بدير الزور.