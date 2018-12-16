مقتل 4 مدنيين في هجوم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على سوق بعفرين

قُتل 4 مدنيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، الأحد، جراء هجوم نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على سوق في مدينة عفرين التي حررتها القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من قبضة التنظيم.

وبحسب مصادر محلية، فجر عناصر التنظيم الإرهابي سيارة مفخخة في سوق للخضار يقصده المدنيون بكثافة في مركز عفرين، شمالي سوريا ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة أكثر من 20 مدني جراء التفجير.

ونُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة، مع رفع مستوى التدابير الأمنية في محيط الحادث.

وألحق التفجير أضرارًا بالمحلات الموجودة قرب السوق، فيما بدأت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عمليات إزالة الأنقاض وإطفاء الحريق الناجم عن التفجير.

وضبطت القوات الأمنية في عفرين سيارة مفخخة أخرى بشارع الفيلات بالمدينة وقام خبراء تفكيك القنابل بتحييدها قبل الانفجار.

وشهدت مدينة أعزاز ومنطقة "درع الفرات" عمليات إرهابية يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أدت إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 49 آخرين.

يشار أن الجيش التركي تمكن بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" في 24 مارس/آذار الماضي، من تحرير عفرين بالكامل من التنظيمات الإرهابية عبر عملية "غصن الزيتون".