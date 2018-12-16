هنية: مستعد للقاء عباس في أي مكان وجاهزون لانتخابات في غضون 3 شهور

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء الأحد، إنه مستعد للقاء الرئيس محمود عباس في أي مكان للتباحث حول ترتيب لقاء فلسطيني موسع والاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة القادمة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مهرجان تنظمه "حماس" في مدينة غزة احتفالا بالذكرى الـ31 لتأسيسها، بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين ومعظم قيادات الحركة، وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية.

** المصالحة الفلسطينية

وأكد هنية على استعداد حركته إلى أن "تذهب إلى أبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011.

كما أعرب عن استعداد "حماس" لإجراء انتخابات فلسطينية عامة "بعد 3 أشهر من الآن".

وقال هنية: "جاهزون لعقد اجتماع فلسطيني موسع تشارك فيه القيادات الفلسطينية في الداخل والخارج وتحتضنه القاهرة لبحث واقع القضية وتحديد معالم خطوات مستقبلنا".

ويسود انقسام جغرافي وسياسي بين غزة والضفة الغربية، منذ أن سيطرت "حماس"، عام 2007، على القطاع ضمن خلافات مع "فتح"، لم تفلح اتفاقيات عديدة للمصالحة في معالجتها حتى الآن.

** تصعيد غزة وعملية التسلل

على صعيد ثان، قال هنية إن "كتائب القسام (الذراع المسلح لحركة حماس) ظلت على بعد خطوة من قصف تل أبيب في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل".

وأضاف أن "المواجهة العسكرية كانت نقطة تحول في مسار إدارة الصراع العسكري مع المحتل، وما كشفت عنه كتائب القسام وفصائل المقاومة شيء محدود من قدراتها".

وشن الجيش الإسرائيلي، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدوانا على غزة، أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين، وردت فصائل فلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ.

وتوقف القتال في اليوم التالي، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية.

من جهة أخرى، كشف هنية عن امتلاك القسام لـ"كنز أمني" سيساهم في فهم آليات عمل القوات الخاصة الإسرائيلية التي عملت في غزة والضفة وأكثر من دولة، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن "أماكن وأوقات دخول وخروج عناصر القوة الإسرائيلية وعدد الساعات والدقائق التي قضوها في غزة باتت معلومة بدقة لقيادة القسام".

وأشار إلى أن "القسام" ستعلن في مؤتمر صحفي تعقده، خلال الأيام القادمة، عن ما يتعلق بقضية عملية التسلل، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت كتائب القسام، أنها اكتشفت قوة إسرائيلية متسللة إلى شرقي مدينة خانيونس (جنوب)، واشتبكت مع عناصرها؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، ومقتل ضابط إسرائيلي.

**هبة الضفة ومسيرت العودة

إلى ذلك، قال قائد "حماس" إن "الهبة الجديدة بالضفة الغربية ضد إسرائيل هي رد على كل محاولات وأساليب الإهانة التي يقوم بها ضد شعبنا".

وأكد على أن الضفة الساحة الأهم في الأحداث والساحة الأعمق في حسم الصراع مع "العدو" (إسرائيل).

ومنذ أيام، يسود توتر شديد الضفة الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بدعوى تنفيذهم هجمات.

كما قُتل جنديان إسرائيليان، وأصيب آخران بجراح خطيرة، في إطلاق نار شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الخميس الماضي.

في سياق آخر، أفاد هنية بأن "مسيرات العودة" التي تنظم على حدود غزة، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، أكدت رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن، وتمسكه بحق العودة.

ولفت أن المسيرات وضعت ملف الحصار على الطاولة الإقليمية والدولية بعد محاولات لتهميش معاناة غزة وضرب إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا.

** التطبيع مع إسرائيل

وخاطب هنية قادة إسرائيل قائلا: "لا تظنوا أن تطبيع العلاقات مع بعض الأنظمة العربية هو اختراق، فشعوب الأمة تكره إسرائيل".

ووجه تحية إلى كل من الكويت وتركيا ولبنان ومصر وقطر لوقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية.

كما وجه تحية إلى إيران "التي تدعم المقاومة الفلسطينية".

وشدد على أن "حماس" ستعمل على تعزيز وتوثيق وعلاقتها بالمحيط العربي والإسلامي.