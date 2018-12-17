يائير نتانياهو: إما ان يغادر كل اليهود أو يغادر كل المسلمين

حظر موقع فيسبوك صفحة يائير نتانياهو الابن البكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي لمدة 24 ساعة لنشره آراء معادية للمسلمين، فيما وصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".

وكان يائير نتانياهو دعا في رسالة نشرها الخميس على صفحته في فيسبوك بعد وقوع هجمات فلسطينية دامية "جميع المسلمين إلى مغادرة" إسرائيل.

وكتب "هل تعلمون ما هي الأماكن الوحيدة التي لا تحدث فيها هجمات؟ إنها أيسلندا واليابان .. ومن قبيل المصادفة ليس هناك مسلمون فيهما".

وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما ان "يغادر كل اليهود أو يغادر كل المسلمين". وأضاف "أنا أفضّل الخيار الثاني".

وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين إسرائيليين الخميس في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات. وفي اليوم نفسه توفي طفل ولد قبل موعده بعد إصابة والدته الحامل به بجروح في هجوم منفصل في 9 كانون الأول/ديسمبر.

من جانبه، وصف يائير نتنياهو "فيسبوك" بـأنه "ديكتاتوري الفكر". وكتب ساخرا: "شرطة الفكر التابعة لفيسبوك عثرت عليّ .. تهانينا".



جاء ذلك في منشور له على تويتر، الأحد، وقال إن إدارة فيسبوك أخطرته بحجب حسابه لمدة 24 ساعة، وحذفت التعليقات المسيئة.



يشار أن نتياهو واجه انتقادات من معارضيه ويتهمونه بإعداد ابنه لدور سياسي مستقبلي، حسب تقارير محلية.

وطالما هاجم معارضو رئيس الوزراء ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.

ويقول هؤلاء إن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية.

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