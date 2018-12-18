"البيشمركة السورية": سننتقل إلى شمالي سوريا قريباً

قال أحد قادة "البيشمركة السورية" المتمركزة شمالي العراق، إن قواتهم ستنتقل إلى شمالي سوريا، خلال فترة قصيرة.

ويتبع هذا الفصيل المجلس الوطني الكردي الممثل بدوره في الائتلاف السوري المعارض، وتشكل عام 2012، وأشرفت قوات البيشمركة في إقليم شمالي العراق فضلا عن قوات التحالف على تدريبهم.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني أوضح "بدل بندي" القيادي في البشمركة السورية، أن مقاتليهم "سيعودون إلى شمالي سوريا في أقرب وقت، اليوم أو غدا".

ولفت إلى أن قواتهم "تلقت تدريبات في إقليم شمالي العراق، وجرى تكليفهم بحماية الشمال السوري".

ولم يتطرق بندي إلى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، الذي قال أمس الأول، إن نحو "100 مقاتل من البيشمركة السورية انتقلوا إلى شمالي البلاد، بعِلم الولايات المتحدة".

وأمس الإثنين، قال مسلم محمد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري (منضو في المجلس)، إن "قادة البيشمركة السورية، وشخصيات من تنظيم ي ب ك (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، عقدوا اجتماعا سريا، الأحد، برعاية الولايات المتحدة، شمالي سوريا".

والأحد، قال مصدر مطلع في إقليم شمال العراق، إن واشنطن تخطط لنشر "البيشمركة السورية" على الحدود السورية مع تركيا، في مناطق شرق الفرات، لتكون بديلا لمسلحي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

ونقل موقع "باسنيوز" الإخباري المقرب من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، عن المصدر قوله إن "الدفعة الأولى سيكون قوامها 400 مقاتل، على أن يكون العدد الكلي 8 آلاف مقاتل".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "واشنطن اختارت هذا الحل بعد الرفض التركي الصارم لوجود (ي ب ك) على حدودها الجنوبية، وعزم أنقرة تنفيذ عملية عسكرية ضد العناصر الإرهابية في المنطقة".

ويحتل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا مساحة تزيد عن 45 ألف كلم مربع، تبدأ من ضفاف نهر الفرات حتى الحدود العراقية شمال شرقي سوريا، وتشكل نحو 480 كلم من حدود بلاد مع تركيا، من إجمالي 911 كلم.