دي مستورا يجتمع بتشاووش أوغلو ولافروف وظريف في جنيف

شهدت جنيف، اليوم الثلاثاء، لقاء ثلاثياً جمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، بهدف مناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة الدستور السوري الجديد.

وفي تصريح صحفي قبل اللقاء، أعرب ظريف عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتيجة إيجابية.

ويقيم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بعد الاجتماع مأدبة غداء للوزراء الثلاث والوفود المرافقة لهم، ثم يُعقد اجتماع رباعي، يضم الوزراء الثلاث ودي ميستورا.

من المرجح أن تكون هذه الاجتماعات أحد آخر اللقاءات التي سيجريها دي ميستورا مع كبار اللاعبين في النزاع السوري، نظراً لأنه سيتنحى من منصبه خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية.

وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" الذي عقد في سوتشي، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون تشكيل لجنة دستورية.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية، من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير يختاره دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خلال قمتهم الرباعية حول سوريا، في 27 أكتوبر/تشرين الأول بإسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.