الجيش الإسرائيلي يحاصر "رام الله والبيرة" لليوم السادس على التوالي

يواصل الجيش الإسرائيلي حصار مدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، بالحواجز العسكرية، لليوم السادس على التوالي منذ مقتل جندييْن إسرائيليين الخميس الماضي في عملية نفذها مجهولون.



ويغلق الجيش الإسرائيلي بشكل كامل حاجز بيت إيل العسكري، المقام على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة ويمنع مرور المركبات الفلسطينية.



كما يغلق عددا من مداخل المدينتين بالحواجز العسكرية، ويفرض قيودا على حركة الخارجين من المدينة.



وتشهد حواجز جبع (جنوبي رام الله)، وعين سينا، وعطارة (شمال)، أزمة مرورية خانقة، بسبب إجراءات التفتيش الصارمة التي يرفضها الجيش على المغادرين.



ويقول وليد وهدان، الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل الرسمية مع السلطات الإسرائيلية)، إن اتصالات تجري على مدار الساعة، لفتح الحواجز العسكرية أمام المواطنين.



وأشار وهدان إلى أن هذه الجهود لم تُفلح بعد.



وبيّن أن "القيادة السياسية الفلسطينية تجري اتصالات دولية متعددة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها".