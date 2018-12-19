الكرملين يرفض احتجاج إسرائيل لتوجيهه دعوة رسمية لـهنية لزيارة موسكو

وجه السفير الإسرائيلي لدى موسكو، غاري كورين، رسالة احتجاج رسمية إلى الخارجية الروسية لتوجيهها دعوة إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية لزيارة روسيا؛ في حين رفضت الخارجية الروسية ذلك الاحتجاج، بحسب إعلام إسرائيلي.

فقد ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة الثلاثاء، أن موسكو رفضت الاحتجاج الإسرائيلي على تلك الدعوة، وردت على الدبلوماسيين الإسرائيليين بالقول: "أنتم أنفسكم تتحدثون مع حماس".

هذا وتعتبر إسرائيل حماس "جماعة إرهابية"، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتابعت القناة أن رئيس الوكالة اليهودية، يتسحاق هيرتسوغ ، بحث هذا الموضوع، أمس، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

فكان رد لافروف أن روسيا دعت هنية إلى زيارتها في إطار جهود موسكو لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة، وفقًا للقناة الإسرائيلية.

وقد وجهت الخارجية الإسرائيلية رسالة مماثلة إلى السفارة الروسية في تل أبيب.