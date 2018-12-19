السعودية تخصص 51 مليار دولار للإنفاق العسكري في 2019



خصصت الحكومة السعودية 17.3% من موازنتها للعام المقبل للإنفاق العسكري بقيمة 51 مليار دولار، وفق أرقام موازنة المملكة 2019.

وتقل الموازنة العسكرية للسعودية في 2019 عن أرقام العام الجاري، بنسبة 9 بالمائة، مقارنة مع 56 مليار دولار.

وحسب وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المالية، الثلاثاء، جاء القطاع العسكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات، بعد قطاع التعليم، ليسبق الإنفاق على الصحة.

وخصصت الموازنة السعودية 17.5 بالمائة من الإنفاق للتعليم، بقيمة 51.5 مليار دولار، و15.6 بالمائة للصحة بـ46 مليار دولار.

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 35 مليار دولار.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.