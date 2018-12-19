العراق وإيران يتبادلان رفات 50 عسكرياً

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، أن العراق وإيران تبادلا رفات 50 عسكرياً قتلوا إبان حرب الثمانينيات التي اندلعت بين البلدين.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن عملية التبادل جرت عبر معبر "زرباطية" الحدودي في محافظة واسط (جنوب) للمرة الأولى.

وأضافت اللجنة أنه "تم تسليم 46 رفاتاً من الجهة العراقية إلى الحكومة الإيرانية، وتم تسليم 4 رفات لجنود عراقيين من جهة إيران إلى الحكومة العراقية".

فيما أفادت أنه تم تسليم الرفات بوجود مسؤولين من الحكومتين العراقية والإيرانية، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويتبادل البلدان رفات الجنود بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتمت عمليات التبادل السابقة غالباً عبر معبر "الشلامجة" بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وكان البلدان الجاران قد خاضا حربا عنيفة امتدت لثماني سنوات في ثمانينيات القرن الماضي، خلفت نحو مليون قتيل من الجانبين (حسب إحصاءات غير رسمية) وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

وتسود علاقات وثيقة بين البلدين منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في العام 2003، على يد القوات الأمريكية، فيما يقود العراق حاليًا حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.