المعارضة السورية تحبط محاولة النظام التسلل لمنطقة "خفض التصعيد"

كشفت فصائل المعارضة السورية، الأربعاء، عن تصديها لمحاولة تسلل نفذتها قوات النظام في ريف حماة الشمالي، الواقعة ضمن منطقة لخفض التصعيد، وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفها.

وأفادت مصادر في المعارضة لوكالة الأناضول، أن قوات النظام حاولت التسلل فجر الأربعاء، عبر نقطة بلدة "المصاصنة" التي تشكل خط جبهة بين الطرفين.

إلا أن قوات المعارضة تمكنت من كشف خطة تسلل قوات النظام قبل تنفيذها، وتصدت لها بكمين محكم حال دون تقدمها، بحسب المصادر ذاتها.

وأفاد مصطفى معراتي، المتحدث باسم "جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر، أنهم حصلوا على معلومات مسبقة عن نية قوات النظام التسلل عبر خطوط الجبهة.

وأوضح "معراتي"، أن مقاتلي "جيش العزة" نصبوا كمينًا مع ساعات الفجر، وأن قوات النظام وقعت في الكمين، مما أدّى إلى مقتل 30 جندياً وجرح 10 آخرين.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.

وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، انتهاك الاتفاق منذ بدء سريانه.