ترامب يؤكد ضمنياً تقاريرعن سحب قواته من سوريا

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضمنياً تقارير أفادت بأنه يدرس سحب كامل القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، ملمحاً إلى أن الهدف من وجودها في سوريا والمتمثل بـ"هزيمة داعش" قد تم تحقيقه.

وكتب ترامب في تغريدة، اليوم الأربعاء: "لقد ألحقنا الهزيمة بتنظيم داعش في سوريا، وهو السبب الوحيد لوجود قواتنا هناك خلال رئاسة ترامب".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت في وقت سابق اليوم أن الإدارة الأمريكية تدرس سحب "سريع وفوري" لكامل قواتها من سوريا.

وفي نفس السياق، أفاد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة ستنسحب من كل الاراضي السورية، حيث تنشر ألفي جندي على الأقل.

وقال المسؤول الذي لم يشأ الكشف عن هويته "إنه انسحاب كامل" سيحصل "في أسرع وقت"، موضحاً أن "القرار اتخذ أمس".

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع تقريباً من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقوم قريباً بعملية عبر الحدود لتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا، تلا ذلك اتصال لأردوغان بنظيره الأمريكي، اتفق فيه الطرفان على زيادة التنسيق العسكري.