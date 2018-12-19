رابطة كردية تدعو لإخراج "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من سوريا

أعلن رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين عبد العزيز تمو، دعمه لأي تدخل يهدف لإخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من سوريا.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به على هامش ورشة عمل عقدتها رابطة المستقلين الكرد السوريين، في مدينة شانلي أورفة جنوبي تركيا، وناقشت وضع الأكراد ومستقبلهم في سوريا.

وأضاف تمو: "نريد من الولايات المتحدة إخراج منظمة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابية من المنطقة (شرق الفرات)، وإرسال مسلحيها أينما شاءت".

وقال: "نحن نرى أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" هو تنظيم إرهابي لا بد من إخراجه من الأراضي السورية. هؤلاء لا يخدمون الأمة الكردية، بل يضطهدون الناس هناك. لا يمكن أن يكونوا ممثلين للأكراد".

وشدد على أن رابطة المستقلين الكرد السوريين تقف في مواجهة كل من يتحالف مع "ي ب ك"، وبنفس الطريقة، تقدّم دعمها لأي تحالف ضد هذا التنظيم.

وطالب تمو بتدخل عسكري لإخراج "ي ب ك" من مواقعه في سوريا، وقال: "الأكراد في سوريا ينتظرون بالفعل مثل هكذا تدخل. نحن كأكراد سوريين، لا نريد أن نقاتل من أجل مصالح دول أخرى".

وشدد قائلًا: "نحن ندعم أي تدخل يهدف لإخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من سوريا. هذا التنظيم لا يمثل الأكراد في سوريا".

وأضاف: "إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" أتوا إلى بلدنا من قنديل (معقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمال العراق)، ونحن نعرف من يوجههم".

ولفت تمو إلى أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" الذين يسلحون الأطفال الصغار في سوريا ويدفعون بهم إلى ساحات القتال، لا يمكن أن يكونوا ممثلين للأكراد في سوريا.

وقال إن من الخطأ دعم تنظيم إرهابي لقتال تنظيم إرهابي آخر، مضيفًا: "وهذا ما حدث، حيث دعمت الولايات المتحدة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي".

كما أكد تمو على وحدة التراب الوطني السوري ورفضه التقسيم، لافتًا إلى أن سوريا بحاجة إلى السلام والاستقرار، وأن على جميع مكونات الشعب السوري، من عرب وأكراد وتركمان التعاون لبناء بيئة آمنة.

وأشار إلى أن رابطة المستقلين الكرد السوريين، ستواصل بذل الجهود لتشكيل بنية ديمقراطية في سوريا، تهدف لبناء علاقات أفضل مع الدول الجارة.