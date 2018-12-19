الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية 29 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، إنه تم اعتقال 14 فلسطينيا في الضفة الغربية بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية".

وذكر أن المعتقلين "تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

من جهته، قال أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، إن الشرطة الاسرائيلية اعتقلت 15 فلسطينيا في بلدة العيساوية في القدس الشرقية المحتلة.

وأشار أبو عصب، في تصريح، إلى أن الشرطة الإسرائيلية وجهت استدعاءات إلى 4 فلسطينيين في البلدة ذاتها للتحقيق.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6000.

ومن بين المعتقلين 270 طفلًا و52 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 معتقل إداري (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.