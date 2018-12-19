ي ب ك/بي كا كا الإرهابي يحفر خنادق في "عين العرب" السورية

حصلت الأناضول على مشاهد التقطتها طائرات مسيرة (درون) لأعمال حفر خنادق وأنفاق يجريها مسلحو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بمدينة "عين العرب" شمالي سوريا.

يأتي ذلك عقب إعلان تركيا عزمها تنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات، بهدف إعادة المنطقة إلى سكانها وإنهاء الأخطار التي تهدد حدود البلاد.

وتظهر التسجيلات قيام الإرهابيين بحفر خنادق وأنفاق في المدينة المقابلة لقضاء سوروج بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

ويهدف التنظيم من خلال ذلك إلى منع دخول المدرعات التركية إلى المنطقة، وربط مواقعه ببعضها قرب الحدود.

وتبيّن المشاهد أن التنظيم يعمل على صب إسمنت بواسطة آليات بناء فوق الخنادق التي يحفرها بارتفاع مترين وبعرض متر واحد، لتحويلها إلى أنفاق تحت الأرض.

كما تكشف صورًا لعناصر التنظيم الإرهابي معلقة على مبانٍ يعتقد أنها مخافر تابعة له.

وربيع العام الجاري، عُثر في مدينة عفرين، شمال غربي سوريا، على العديد من الخنادق التي حفرها التنظيم، وذلك بعد تطهير المنطقة منه في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي والجيش السوري الحر.