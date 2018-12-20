شاحنات تحمل معدات عسكرية وأسلحة أمريكية تغادر سوريا

غادرت عشرات الشاحنات، مناطق سيطرة تنظيم "ب ي د- بي كا كا" الإرهابي شرقي سوريا حاملة معدات عسكرية أمريكية، ليلة أمس الأربعاء.



وأفادت مصادر محلية أن نحو 100 شاحنة بعضها مغلق، وبعضها الآخر يحمل صهاريج وآليات حفر وكاسحات ألغام، توجهت إلى معبر سيمالكا الحدودي عائدة إلى العراق.



و يأتي خروج هذه الدفعة من الشاحنات بعد قرار الولايات المتحدة أمس سحب قواتها من سوريا.



وأشارت المصادر، أن الشاحنات الأمريكية كانت تدخل سوريا في السابق محملة بالمستلزمات العسكرية وتخرج فارغة، إلا أنه بعد قرار الانسحاب أمس خرجت محملة للمرة الأولى.



ولفتت المصادر، أن خروج الشاحنات جرى بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.



وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته.



وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب الإعلان عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.