شعارات معادية للعرب وإعطاب سيارات فلسطينية في القدس

خطّ مستوطنون إسرائيليون، شعارات معادية للعرب، وأعطبوا إطارات عشرات السيارات الفلسطينية، في بلدة بيت حنينا، شمالي القدس، فجر اليوم الخميس.

وقال عمر غرابلي، أحد سكان الحي:" فوجئنا صباح اليوم بقيام جماعة تطلق على نفسها اسم (تدفيع الثمن) بخطّ عبارات معادية للعرب وإعطاب إطارات عشرات السيارات في الحي".

ويقع الحي، الذي تسكنه نحو 40 عائلة فلسطينية، في منطقة قريبة من مستوطنة "بسغات زئيف"، التي تحيط به من 3 جهات.

وجماعة " تدفيع الثمن" هي مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين التي تعتدي على عقارات فلسطينية وأماكن دينية إسلامية ومسيحية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وداخل إسرائيل.

وعلى جدران الحي، تم خطّ شعارات بينها" الموت للعرب"، و"الموت للقتلة".

وأشار غرابلي إلى أن الاعتداء وقع في ساعات فجر اليوم.

وأضاف موضحا:" ما جرى هو أمر مستهجن ونحن نطالب المجتمع الدولي بتأمين الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لأن الوضع أصبح خارج السيطرة والشرطة الإسرائيلية عاجزة عن تقديم الحماية للمواطنين العرب تحت الاحتلال".

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الشرطة الإسرائيلية إزاء الواقعة.

لكن غرابلي أشار الى أن الشرطة وصلت إلى المكان وعاينته ووعدت بالتحقيق.