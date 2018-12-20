6 قتلى في احتجاجات السودان والشرطة تبعد متظاهري الخرطوم عن القصر الرئاسي

قال شهود عيان، الخميس، إن الاحتجاجات التي تشهدها المدن السودانية، امتدت إلى وسط العاصمة الخرطوم، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم إلى الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي بقلب العاصمة.

وأوضح الشهود للأناضول، أن الاحتجاجات امتدت إلى وسط الخرطوم، وأغلق المتظاهرون "شارع الجامعة"، أحد أهم الشوارع بالعاصمة، أمام حركة السيارات القادمة من شمال الخرطوم إلى وسطها.

وأضاف الشهود، أن المتظاهرين يملؤون شارع البلدية الرئيسي، وسط الخرطوم (حتى الساعة 15.50 ت.غ)، بينما أطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع لردعهم من التقدم إلى شوارع رئيسية قريبة في وسط الخرطوم، جميعها تقود إلى القصر الرئاسي.

وقدر الشهود عدد المتظاهرين بالمئات، حيث رددوا هتافات تطالب بتحسين مستوى المعيشة، وإنهاء الأزمات الاقتصادية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل بكثافة على المتظاهرين لإبعادهم من أربعة شوارع رئيسة تؤدي إلى شارع القصر.

وأغلقت المحال التجارية في وسط البلد، وتعطلت حركة السيارات والمواصلات.

وشهدت الخرطوم، الخميس، عددا من التظاهرات وسط الخرطوم، وأحياء الحاج يوسف واركويت والديم، رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، بحسب نائب في البرلمان وشهود عيان.

في هذه الأثناء ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا في خضم الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القضارف إلى 6 أشخاص.

فقد أعلن مسؤول محلي أن 6 اشخاص قتلوا الخميس في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرات القضارف.

وقال معتمد القضارف الطيب الامين طه لمحطة تلفزيون "سودانية 24" المستقلة "سقط ستة قتلى وعدد من الجرحى" من دون أن يوضح ظروف سقوط الضحايا.

وكانت السلطات اعلنت في وقت سابق فرض حظر تجول في القضارف "حفاظا على ممتلكات المواطنين".