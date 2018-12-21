إصابة 20 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

أصيب 20 متظاهرا فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان مقتضب لها، إصابة 20 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في المسيرات، شرقي قطاع غزة، بينهم "مسعف"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.