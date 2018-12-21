اتساع نطاق الاحتجاجات في السودان جنوب وشمال الخرطوم

اتسعت دائرة الاحتجاجات في السودان، الجمعة، المنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار، في مدينتي ربك، والأبيض جنوب الخرطوم، وعطبرة (شمال).

ولا تزال العاصمة الخرطوم تشهد احتجاجات متفرقة في أحياء الجرافة والحاج يوسف، وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة والأمن، وفق شهود عيان.

وأبلغ شهود عيان من مدينة ربك، عاصمة ولاية النيل الأبيض، أن المحتجين أحرقوا مقر المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، والبوابة الجنوبية لمقر أمانة الحكومة.

فيما أفاد شاهد عيان آخر أن الاحتجاجات اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وأن الشرطة فرقت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وشهدت أحياء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح الجمعة احتجاجات عنيفة ضد تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وأعلنت السلطات في وقت لاحق تعطيل الدراسة لكل المراحل بالعاصمة الخرطوم، "إلى أجل غير مسمى".

ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بولايتي القضارف (شرق) ونهر النيل (شمال)، بحسب ما أعلنته السلطات.

كما فرضت السلطات الأمنية حالة الطوارئ في مدينتي دنقلا (شمال) والقضارف، إلى جانب مدينة عطبرة.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.