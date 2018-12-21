الجيش الأمريكي يخلي قاعدة "التنف" في جنوب غرب سوريا

تعتزم واشنطن إغلاق قاعدتها العسكرية المقامة في الصحراء السورية، بالقرب من الحدود الأردنية.

فقد نقل موقع بازنيوز الأمريكي أن الجيش الأمريكي سيخلي قاعدة "التنف" التي كان يدرب فيها عناصر من الجيش السوري الحر، وهو ما كان يثير غضب روسيا.

ونقل الموقع عن أحد القادة المحليين، أن مغادرة القاعدة يندرج ضمن قرار ترامب المفاجئ أمس بالانسحاب الكامل من سوريا، وأوضح أنهم قد بدؤوا فعلاً عملية الجرد ونقل المعدات.

وكانت روسيا معارضة قوية للتواجد الأمريكي في التنف وقد عبر مسؤول روسي بداية الشهر الجاري عن "قلقهم المتزايد" حيال "الاحتلال غير القانوني للمنطقة المحيطة بالقاعدة وتقدر بحوالي 55 كم"، مضيفاً أن "القاعدة مصدر عدم استقرار في هذا الجزء من سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن مساء الأربعاء، انسحاب قوات بلاده من سوريا، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن ترامب أن الجنود الأمريكيين سيعودون للولايات المتحدة قائلًا "آن الآوان لعودة جنودنا للديار"، مضيفًا "كان السبب الوحيد لوجودنا بسوريا هو تنظيم داعش الذي هزمناه".

وفي وقت سابق أمس أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من الأراضي السورية، معلنة هزيمة داعش في البلاد.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "قبل خمس سنوات، مثّل تنظيم داعش قوة ضاربة وخطيرة في الشرق الأوسط، واليوم تمكنت الولايات من هزيمة خلافته على الأرض".