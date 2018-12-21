السعودية تعلن استحداث إدارات حكومية جديدة لتعزيز الإشراف على أنشطتها الاستخبارية

أعلنت السعودية الخميس أنها ستقوم باستحداث إدارات حكومية لتعزيز الإشراف على أنشطتها الاستخبارية، في أعقاب السخط الدولي حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكانت المملكة قد اعترفت أن خاشقجي قتل داخل قنصليتها في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر في "عملية مارقة" قادها حينها نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، حيث جرت إقالتهما.

وأمر الملك سلمان بالتالي بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديثها برئاسة ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي واجه غضبا دوليا بسبب جريمة خاشقجي بالرغم من النفي الرسمي لتورطه في القضية.

ووافقت اللجنة على إيجاد ثلاث إدارات بهدف "التأكد من توافق العمليات مع إستراتيجية الرئاسة وإستراتيجية الأمن الوطني" و"مراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان" و"التحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ولم يأت البيان على ذكر خاشقجي.

ويقول محللون إن رد الفعل العالمي واسع النطاق على مقتل خاشقجي أساء إلى سمعة ابن سلمان على الساحة الدولية وأضعف المملكة على الصعيد الدبلوماسي.

كما سلّط الضوء أيضا على الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي وفق الأمم المتحدة تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على إنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، وحمّل ولي عهدها مسؤولية مقتل خاشقجي.

وانتقدت السعودية قرارات مجلس الشيوخ واعتبرتها "تدخلا صارخا" في شؤونها، محذرة من أن هذه الخطوة قد يكون لها تداعيات على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.